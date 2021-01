🎥 Jonathan David bewijst (deels) zijn waarde en is matchwinnaar bij Lille met doelpunt in blessuretijd

Jonathan David ging afgelopen zomer voor net geen 30 miljoen euro van AA Gent naar Lille. Het lukte hem echter niet om zijn stempel te drukken bij zijn nieuwe club. Een eerste doelpunt kwam er pas na 11 wedstrijden. Zondag werd hij wel matchwinnaar bij de Franse club.

David had tot voor de wedstrijd tegen Reims slechts twee doelpunten gemaakt en twee assists gegeven, geen al te beste statistieken voor een aanvaller. Maar dat liet zich niet merken in de tussenstand van de Ligue 1 want Lille draait goed mee bovenaan en had voor deze speeldag even veel punten als PSG.

De wedstrijd tegen het Stade Reims van Thomas Foket leek een eenvoudige thuisoverwinning te worden voor Lille maar het bleek toch een moeilijke opdracht te worden want Zeneli bracht de bezoekers op voorsprong in de eerste helft.

Lille scoorde na enkele minuten in de tweede helft al de gelijkmaker via Jonathan Bamba maar het moest tot de laatste minuut wachten op de verlossende winning goal. Die kwam van de voet van Jonathan David. De Canadees reageerde heel attent op een redding van doelman Rajkovic en kon eenvoudig scoren, met een grote ontlading als gevolg.