Pakt Koeman zondagavond zijn eerste prijs met FC Barcelona?

Ronald Koeman kan zondagavond in de voetsporen treden van Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard: de Nederlandse trainers die een prijs wonnen met Barcelona.

De Blaugrana nemen het zondagavond tegen Athletic de Bilbao om de Spaanse Super Cup. De vraag is of Lionel Messi erbij is. De Argentijn miste door een blessure al de halve finale tegen Real Sociedad. 'We hakken zondag de knoop door, maar hij heeft het laatste woord, aangezien hij het beste weet hoe zijn lichaam reageert.', aldus trainer Koeman.

Het zou voor Koeman de eerste prijs zijn met Barcelona. Een welgekomen prijs, na zijn woelige start bij de Catalaanse ploeg.