Beerschot zonder spelen ronde verder in Beker, tegenstander vraagt toch om meer geld na forfait

De bekerwedstrijd tussen Dessel Sport en Beerschot gaat niet door. De Kempense club kreeg van de burgemeester het verbod om groepstrainingen te organiseren en moet dus forfait geven. Beerschot gaat zonder spelen een ronde verder, maar bij Dessel eisen ze ook meer geld.

De Desselse burgemeester verbood groepstrainingen tot en met 28 februari, terwijl de bekermatch op 2 februari gespeeld had moeten worden. Dessel Sport hoopt wel nog wat geld uit de brand te slepen. “De verliezende ploegen in de zestiende finale krijgen sowieso een vergoeding van 13.500 euro. Dat geld zal dus minstens op onze bankrekening gestort worden. Maar wij menen recht te hebben op meer”, aldus voorzitter Willy Mermans in GvA.

Clubs die hun match op tv zien uitgezonden worden, zoals FC Luik en Olsa Brakel, zouden tussen de 35.000 en 50.000 euro krijgen. Mermans haalt aan dat het light protocol met sneltesten voor de club niet haalbaar was. Door de beslissing van de burgemeester is spelen nu uitgesloten. "Dat wij niet kunnen spelen en dus onze sportieve kans op kwalificatie voor een volgende ronde, waarin de premies nog hoger liggen, niet kunnen verdedigen, lijkt ons een geval van overmacht.”