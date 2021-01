José Mourinho heeft het tijdens training helemaal gehad met Gareth Bale: "Wil je liever terug naar Real Madrid en niet meer voetballen?"

Tottenham Hotspur liet deze zomer publiekslieveling Gareth Bale door de grote poort terugkeren naar Londen. Maar de flankaanvaller slaagt er niet in om met zijn kwaliteiten José Mourinho te overtuigen. De trainer stelt zijn mentaliteit dan ook in vraag.

De carrière van Gareth Bale zat bij Real Madrid helemaal in het slop. De sterspeler viel uit de gratie van trainer Zidane en moest op zoek naar een nieuwe club. Het was zijn voormalige werkgever dat een laatste reddingsboei uitwierp. Tottenham Hotspur liet de publiekslieveling op huurbasis terugkeren naar Londen.

Maar ook in de Premier League slaagt de Welshman er niet in om zijn carrière te herlanceren. Dit seizoen stond hij in de competitie nog maar één keer in de basis en moest zich tevredenstellen met maar amper vier invalbeurten. De aanvaller brengt dus veel te weinig, en dat zorgt voor de nodige frustraties. Ook bij trainer José Mourinho.

De Portugees hield op het trainingsveld uit naar Bale: "Wil je hier blijven? Of keer je liever terug naar Real Madrid en niet meer voetballen?"