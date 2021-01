Krijgen we supporters op het EK? "Beslissing valt in in de eerste week van maart"

De coronapandemie leek een lange tijd roet in het eten te gooien omtrent de organisatie van het Europees Kampioenschap dat uitgesteld werd. Al lijkt de EUFA daar geen rekening mee te houden.

Het was een nieuwe ingeving van de organisatoren. Om de 60e verjaardag van het Europees Kampioenschap voetbal te vieren werd het toernooi over 12 verschillende gastlanden georganiseerd. Door de coronapandemie werd het evenement met een jaar uitgesteld, het lijkt er ook niet meteen op dat er veranderingen doorgevoerd zullen worden. Of toch?

"Momenteel blijft de organisatie bij het opgelegde format van 12 gaststeden. In maart zal men bekijken of het zonder of met een beperkt aantal supporters gespeeld kan worden", vertelde bondscoach Roberto Martinez aan Sporza. Er werd nochtans druk gespeculeerd over het beperken van gaststeden. Maar dat lijkt dus uitgesloten door de UEFA.

De Rode Duivels kwamen in een groep terecht met Rusland, Finland (Beide in het Russische Sint-Petersburg) en Denemarken (Kopenhagen). Daarnaast zullen ook wedstrijden in Londen, München, Rome, Bakoe, Amsterdam, Dublin, Glasgow Boekarest, Boedapest en Bilbao gespeeld worden.