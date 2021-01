Chelsea-trainer Frank Lampard mist Eden Hazard: "Goed voor 50% van de goals"

Chelsea zit in een serieuze dip. Het deemsterde na tegenvallende resultaten helemaal weg in het klassement. De club lijkt, ondanks de transfers, vooral moeilijkheden te hebben met het scoren van doelpunten. Trainer Frank Lampard vertelde dat het de kwaliteiten van Eden Hazard mist.

Deze zomer trok Chelsea de portefeuille open en spendeerde het aardig wat centjes in enkele toptransfers. Timo Werner, Hakim Ziyech en Duits toptalent Kai Havertz kozen allemaal voor een nieuw avontuur in Londen. Heel wat voetballiefhebbers zagen Chelsea dan ook als de grote uitdager van Liverpool en Manchester City, maar de nieuwkomers brengen gewoonweg te weinig rendement.

Kai Havertz, Hakim Ziyech en Timo Werner vonden in totaal nog maar zes keer de weg naar het doel in de Engelse competitie. Timo Werner staat ondertussen zelfs al elf competitiewedstrijden droog. Het zakte in de Premier League helemaal weg naar een zevende plaats. Dinsdag speelt het een moeilijke wedstrijd op het veld van Leicester City, de nummer drie in het klassement.

Te weinig gemaakte doelpunten dus, beseft ook Frank Lampard: “Het is duidelijk dat de jongens die voor de doelpunten moeten zorgen nieuw zijn in de Premier League. We beschikken niet meer over een Eden Hazard die goed was voor de helft van de goals of assists.”