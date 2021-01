Messi kent zijn schorsing na zijn eerste rode kaart ooit voor Barcelona, dat meteen in beroep gaat

Het was een unicum: Lionel Messi die een rode kaart krijgt in het shirt van FC Barcelona. Het is misschien ook wel tekenend voor de gemoedstoestand van de Argentijnse superster momenteel bij de Catalanen.

De toekomst van Messi bij FC Barcelona oogt hoogst onzeker. De Blaugrana begonnen dramatisch aan het seizoen in La Liga, maar herpakten zich wel de afgelopen weken. Ook Lionel Messi vond bij momenten zijn betere vorm terug. In de verloren finale (2-3) van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao was het terug bij af voor Barcelona en Messi. De frustraties bij de Vlo borrelden op en de linkspoot liet zich verleiden tot slagbeweging richting Asier Villalibre. Het leverde hem zijn eerste rode kaart ooit op in clubverband. De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft Lionel Messi nu een schorsing van twee speeldagen opgelegd voor zijn overtreding. Hij mist door de schorsing normaal gezien de bekerwedstrijd bij derdeklasser Cornella (donderdag) en het competitieduel bij Elche (zondag). Barcelona liet wel al weten in beroep te gaan. ℹ️ El FC Barcelona presentará recurso a la sanción a Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2021