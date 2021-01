Een akkoord werd niet gevonden: Familie van Nouri spant arbitragezaak aan tegen Ajax

De familie van Abdelhak Nouri heeft bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax. De eerdere gesprekken tussen de betrokken partijen leverden niets op.

In juli 2017 gebeurde het onwaarschijnlijke. Abdelhak Nouri zakte in elkaar tijdens een oefenduel met Ajax. Als gevolg van hartfalen liep de jonge middenvelder hersenschade op. De familie van Nouri eiste een schadevergoeding van Ajax.

De behandeling op het veld

De behandeling op het veld verliep niet naar behoren. Ook bij Ajax gaven ze deze fout al toe. Ondertussen gaf Ajax de afgelopen jaren al veel geld uit aan de behandeling van Nouri. Ajax nam de zorgkosten op zich, bekostigde de verhuizing van Nouri en respecteerde zijn contract dat afgelopen zomer uiteindelijk afliep.

Arbitragezaak

De familie van Nouri is van mening dat Nouri, mits de juiste behandeling, opnieuw op niveau had kunnen komen. De entourage verwachte een passende schadevergoeding van Ajax. De gesprekken over een mogelijke vergoeding leverden niks op, waardoor de familie nu een arbitragezaak aanspant tegen Ajax.

Het is nu aan deskundigen om uitspraak te doen over het conflict en om een eventuele schadevergoeding op te leggen.