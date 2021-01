Kevin De Bruyne zal Sergio Agüero langer moeten missen: 'spits test positief op het coronavirus'

Het is niet het beste seizoen van Sergio Agüero bij Manchester City. De Argentijn sukkelde met heel wat blessureleed en heeft nu ook positief getest op het coronavirus.

Sergio Agüero kent een moeilijke periode. Hij kwam dit seizoen nog maar negen keer in actie voor Manchester City. De aanvaller sukkelde met heel wat blessureleed, daarnaast loopt ook zijn contract bij The Citizens deze zomer ten einde. Ondertussen heeft hij ook positief getest op het coronavirus. "Nadat ik contact had met iemand die positief testte, zit ik in zelfisolatie. Het blijkt dat ik nu ook zelf postitief heb getest op het virus. Ik heb lichte symptomen en volg wat de dokters me voorschrijven”, verklaarde de spits via Instagram.

Manchester City is de afgelopen maanden zwaar getroffen door het virus. Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle waren ook al eens out na een positieve resultaat.