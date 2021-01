Dreigt er een ontslag voor Zidane na fiasco in de Copa del Rey? 'Bestuur neemt geen overhaaste beslissingen'

Woensdagavond werd een ware nachtmerrie voor Zinédine Zidane en zijn Real Madrid. Het verslikte zich in de beker tegen een derdeklasser. De Spaanse media speculeert momenteel over het ontslag van de Franse trainer.

Real Madrid moest in de 1/16de finales van de Copa del Rey op verplaatsing naar derdeklasser Alcoyano. Ondanks de voorsprong, kwam de thuisploeg in het slot nog op gelijke hoogte. Tijdens de verlengingen werd Eden Hazard nog ingebracht, maar het doelpunt bleef uit. Het was uiteindelijk Alcoyano zelf dat op voorsprong kwam en het begin van een bekerstunt inzette.

Wat het erger maakte voor de Spaanse landskampioen is dat ze de wedstrijd eindigde met heel wat grote namen en spelers uit de A-ploeg. Deze keer ontsnapte Eden Hazard aan de kritiek, al had ook hij een bleke invalbeurt achter de rug. De Spaanse media nam de Franse trainer achteraf flink op de korrel. Zinédine Zidane heeft al verschillende moeilijke momenten meegemaakt bij Los Blancos, maar na de uitschakeling in de beker en het mislopen van de finale van de Spaanse Supercup zit hij deze keer toch echt in nauwe schoentjes.

Maar volgens Marca moet de coach zich nog geen zorgen beginnen maken. Het bestuur zou geen overhaaste beslissingen nemen. Het wacht liever tot het einde van het seizoen om dan eventueel met een nieuw hoofdstuk te beginnen. Zidane heeft dus nog tijd genoeg om het vertrouwen van het bestuur terug te winnen, door bijvoorbeeld de Champions League voor een vierde keer mee naar huis te nemen. Al zag het Spaanse sportblad wel dat Zidane het vertrouwen van zijn eigen spelers lijkt te verliezen.