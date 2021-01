Borussia Dortmund kan, ondanks twee doelpunten van Haaland, opnieuw niet winnen: Borussia Mönchengladbach haalt het na spektakelstuk

Borussia Dortmund is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach won de topper van deze avond namelijk met 4-2. Haaland scoorde twee keer voor Dortmund, maar het was dus niet voldoende.

Borussia Mönchengladbach begon uitstekend aan de partij tegen Borussia Dortmund en na een dikke tien minuten werd de club daarvoor beloond. Elvedi opende de score. Lang stond de voorsprong echter niet op het bord, want tien minuten later zorgde Haaland voor de gelijkmaker.

6 minuten later was de Noorse aanvaller daar opnieuw en hij zorgde voor een 1-2 voorsprong. Ook nu bleef het niet lang dezelfde score, want ook Elvedi scoorde zijn tweede van avond: 2-2 na een half uur spelen.

2-2 was ook de ruststand, maar na nog geen vijf minuten in de tweede helft kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Bensebaini zorgde voor de 3-2. Dortmund probeerde daarna nog wel, maar in het slot legde Thuram de 4-2 eindstand vast.

Door deze zege springt Borussia Mönchengladbach over Borussia Dortmund naar de vierde plaats in het klassement. Het verschil tussen beide ploegen is nu twee punten.