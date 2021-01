Dodi Lukebakio valt naast de selectie bij Hertha Berlijn: 'Hij voert zijn opgelegde taken op het veld niet uit'

Hertha Berlijn kwam zaterdag op eigen veld in actie, maar nergens was de naam van Dodi Lukebakio te bespeuren. De trainer was niet tevreden over zijn prestaties en liet de aanvaller thuis. Uiteindelijk zag de Rode Duivel zijn ploeg stevig verliezen van Werder Bremen.

Zaterdagavond nam Hertha Berlijn het in eigen huis op tegen Werder Bremen, maar trainer Bruno Labbadia rekende niet op de diensten van Rode Duivel Dodi Lukebakio. De trainer was niet tevreden over zijn mentaliteit: "Dodi Lukebakio gebruikt zijn potentieel niet genoeg. Hij voert zijn opgelegde taken op het veld niet altijd uit, en ik was ook niet tevreden over zijn laatste prestaties", vertelde hij voor de wedstrijd. Toch wil de trainer zijn aanvaller nog niet afschrijven: "Iedereen mag fouten maken, maar je moet eruit leren."

Hertha Berlijn verloor uiteindelijk de wedstrijd met 1-4. Het kent opnieuw een moeilijk seizoen, en staat in het klassement pas op een teleurstellende veertiende plaats.

Dodi Lukebakio blijft een belangrijke factor in het elftal van Bruno Labbadia, want hij kwam al in alle wedstrijden aan spelen toe. Dit seizoen trof hij in de Duitse competitie al driemaal raak, vorig seizoen nam het jeugdproduct van Anderlecht zelfs zeven doelpunten voor zijn rekening. Eerder kwam hij ook in actie voor Fortuna Düsseldorf, Watford, Sporting Charleroi, Toulouse en Anderlecht. Begin november maakte hij zijn debuut als Rode Duivel in de gewonnen oefeninterland tegen Zwitserland.