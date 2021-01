🎥 Eden Hazard toont opnieuw zijn klasse met een heerlijk doelpunt en assist

Real Madrid had een zware week achter de rug, en moest op zoek naar eerherstel na het fiasco in de Copa del Rey. Eden Hazard toonde zijn kwaliteiten en zette zijn ploeg met een doelpunt en een assist op weg naar een belangrijke driepunter.

Het was een verschrikkelijke week voor Real Madrid. Het werd in de halve finales van de Spaanse Supercup uitgeschakeld door Athletic Bilbao. Amper een week later ging het met de billen bloot in de zestiende finales van de Copa del Rey tegen een derdeklasser. De Koninklijke ging op het veld van Deportivo Alaves op zoek naar eerherstel.

Real Madrid kreeg in de beginfase wat het zocht. Het was Casemiro die de bezoekers op voorsprong bracht. De Braziliaan kopte op corner de bal in de verste hoek. Ook Eden Hazard was duidelijk in goede doen, hij flitste enkele keren en zette Karim Benzema heerlijk op gevoel op weg naar de dubbele voorsprong.

🚀 | Afwerken is geen probleem voor Karim Benzema! 🥵#AlavesRealMadrid pic.twitter.com/Z9RSOSjnj1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 23, 2021

Eden Hazard krikte niet veel later zijn vertrouwen helemaal op. De Rode Duivel plukte de bal mooi uit de lucht en plaatste hem voorbij de doelman. Hopelijk is de aanvoerder van de Rode Duivels nu ook echt vertrokken in La Liga, het is nog maar zijn tweede doelpunt van het seizoen. Voor Thibaut Courtois was er nog een domper op de 'feestvreugde'. De nationale doelman slikte op vrije trap nog een tegendoelpunt, maar uiteindelijk won zijn ploeg met 1-4.

Door deze overwinning nadert Real Madrid tot op vier punten van stadsrivaal Atlético Madrid, dat nog wel twee wedstrijden achter de hand heeft.