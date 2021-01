Pep Guardiola geeft het toe: "We zullen het lastig hebben zonder Kevin De Bruyne"

Pep Guardiola zit met de handen in het haar. De Spanjaard zal het moeilijk hebben om de afwezigheid van Kevin De Bruyne op te vangen, desondanks zijn ruime kern.

Manchester City zal het vier tot zes weken zonder Kevin De Bruyne moeten stellen, dat was het verdict vrijdag. De aan de hamstrings geblesseerde Rode Duivel zal enkele belangrijke afspraken moeten missen, zoals de uitwedstrijd naar Liverpool en de thuismatch tegen Tottenham. Het kan ook zijn dat hij nog niet beschikbaar zal zijn voor de clash tegen Arsenal.

Tijdens een persconferentie uitte Pep Guardiola zijn zorgen over deze situatie: "Je moet weten dat ik het moeilijk zal hebben de afwezigheid van Kevin op te vangen. Hij zal door heel het team worden gemist. Met zijn kwaliteiten is hij bijna onvervangbaar. Vorig seizoen hebben zijn collega's hem tot beste speler in de Premier League gestemd. We weten dus allemaal hoe goed hij is."

Als zijn blessure niet erger wordt, valt er gelukkig niets te vrezen voor het EK met de Rode Duivels in juni.