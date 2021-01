Rafael Benitez weg in China: opmerkelijke opvolger genoemd

Rafael Benitez is niet langer trainer bij het Chinese Dalian. Hij stapte op en volgens Marca staat er al een opvolger aan de deur.

Rafael Benitez is niet langer coach bij Dalian. Hij ging met de club uiteen in onderling overleg. In een mededeling op zijn eigen website laat Benitez weten dat hij en zijn staff opstappen door de coronacrisis.

“De pandemie is er nog altijd, voor iedereen, en onze familie ondersteunen was het belangrijkste om deze beslissing te nemen”, klinkt het bij Benitez. De trainer staat niet in the picture bij een andere ploeg, zo zegt hij zelf, maar is wel hongerig om aan een nieuw avontuur te beginnen.

Volgens Marca staat Quique Setien, de oude coach van Barcelona, klaar om hem op te volgen.