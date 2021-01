EK U21: Geen Jonge Rode Duivels, wel scheidsrechter Visser en zijn assistenten

Lawrence Visser is al jarenlang een vaste waarde in het Belgisch voetbal. De scheidsrechter mag binnenkort ook wedstrijden fluiten op het Europees Kampioenschap onder 21 jaar in Hongarije en Slovenië.

De Jonge Rode Duivels grepen in extremis naast een EK-ticket, maar toch zal ons land dus goed vertegenwoordigd worden op het EK voor Beloften. Lawrence Visser zal op het toernooi samen met zijn assistenten, Thibaud Nijssen en Rien Vanyzere, enkele wedstrijden in goede banen moeten leiden. Dat maakte De Koninklijke Belgische Voetbalbond zaterdag bekend in een officieel persbericht. Het is ondertussen al een hele poos geleden dat er nog eens een Belgische scheidsrechter geselecteerd was voor een groot internationaal toernooi. Franck De Bleeckere floot als laatste Belgische ref op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Het EK voor beloften zal in twee verschillende periode's plaatsvinden. De groepsfase vindt plaats tussen 24 en 31 maart. Pas tussen 31 mei en 6 juni zal het toernooi verder afgewerkt worden.