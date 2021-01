Valencia verlengt contract van sterkhouder net voor duel met leider Atletico Madrid

Valencia heeft het contract van Gabriel Paulista opengebroken en verlengd tot midden 2024. Cristiano Piccini wordt teruggeroepen van bij Atalanta Bergamo.

Gabriel Paulista werd in 2017 weggehaald bij Arsenaal. Sinds dan was hij achterin een van de titularissen bij Valencia. Hij speelde al 138 wedstrijden. Zijn contract wordt opengebroken tot midden 2024.

Piccini is een ander verhaal. Hij is aan boord sinds 2018. In de heenronde van dit seizoen werd hij aan Atalanta Bergamo verhuurd, maar dat leverde hem niet veel op. Hij speelde er slechts één wedstrijd.

Valencia zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. In de klassering is het pas veertiende. Dit weekend staat een duel met leider Atletico Madrid op de agenda.