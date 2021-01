Zlatan blijft verbazen in de Serie A en snoert alle criticasters de mond

Iedereen weet dat het zo is, maar toch doet hij ons soms twijfelen. Zlatan is wel degelijk 39 lentes jong. En die 'jong' mag je best letterlijk nemen. De Zweed gaat zaterdag tegen Atalanta Bergamo verder met zijn missie om AC Milan zijn oude grandeur terug te geven.

Wat hebben Julio Baptista, Djibril Cissé, Dimitar Berbatov, Theo Janssen en Ibrahimovic gemeen? Het zijn allemaal spelers die in 1981 het levenslicht zagen en allang niet meer actief hadden moeten zijn, in het jaar 2021. Voor tachtig procent van dit rijtje klopt dit dan ook. Maar ondertussen spot één speler met alle wetten. Ibrahimovic is niet te stoppen. Bij zijn terugkomst na een hamstringblessure nam het 39-jarige fenomeen maandagavond meteen alle doelpunten voor zijn rekening. AC Milan won met 0-2. Met twaalf competitiedoelpunten in slechts acht optredens mag de 116-voudige Zweedse international statistieken voorleggen waar aanvallers die vinden in aanmerking te komen voor de Gouden Bal ,doorgaans niet eens bij in de buurt komen. Wat ook opvalt is dat de treffers van Zlatan ook bijna altijd cruciaal zijn. Vaak is hij degene die de winning goal scoort. En zelf geeft hij alvast mee nog lang niet klaar te zijn. To be continued...

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Lees ook... Mandžukić en Tomori meteen in de selectie bij AC Milan in de topwedstrijd tegen Atalanta





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg AC Milan - Atalanta live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.