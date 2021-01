🎥 Chelsea bekert voort, maar ziet Kepa opnieuw niet vrijuit gaan

Chelsea plaatste zich na een hattrick van Tammy Abraham voor de volgende ronde van de FA Cup. Doelman Kepa Arrizabalaga kreeg voor het eerst in lange tijd nog eens een kans, maar ging opnieuw in de fout.

Chelsea kent een lastige periode in de Premier League, dus mocht er in het bekerduel tegen Luton Town absoluut niets mislopen. The Blues begonnen furieus aan de wedstrijd. Tammy Abraham bracht al na tien minuten spelen de thuisploeg op voorsprong, amper vijf minuten later scoorde de jonge Engelse spits zijn tweede doelpunt van de namiddag.

Frank Lampard leek dus al snel zijn schaapjes op het droge te hebben, maar plots ging het licht bij doelman Kepa Arrizabalaga opnieuw uit. Luton Town kwam voor een eerste keer in de partij piepen aan de kooi van de Spanjaard. De doelman verslikte zich in het schot en liet de bal onder zijn hand in het doel glippen.

De passage van de 26-jarige doelman op Stamford Bridge is allesbehalve een succes. Het vertrouwen in zijn kwaliteiten was nochtans groot want in de zomer van 2018 kwam hij voor maar liefst 80 miljoen euro over van Athletic Bilbao. Kepa Arrizabalaga flaterde er enkele keren op los, dus ging het bestuur afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe doelman. Edouard Mendy werd weggeplukt bij Stade Rennes en krijgt in de competitie ook de voorkeur. Kepa stond dit seizoen nog maar driemaal onder de lat bij Chelsea, en kreeg in de FA Cup dus een nieuwe kans.

Chelsea won uiteindelijk de wedstrijd met 3-1, na een hattrick van Tammy Abraham.