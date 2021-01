Eden Hazard heeft indrukwekkende statistiek beet: Rode Duivel zet zich achter Lionel Messi en CR7

Eden Hazard werd deze zaterdag tegen Deportivo Alavès al voor de honderdste keer in zijn carrière verkozen tot Man van de Match. Enkel Lionel Messi en Cristiano Ronaldo doen beter.

Met een doelpunt en een assist werd Eden Hazard zaterdag verkozen tot Man van de Match tegen Alavès. Een indrukwekkende prestatie na enkele moeilijke maanden voor de Rode Duivel. Daarnaast heeft hij nu ook een mooie statistiek beet: de speler van Real Madrid is de derde voetballer die de beker van "Man of the Match" voor een honderdste keer mee naar huis nam (sinds 2009-2010). Alleen Lionel Messi (288) en Cristiano Ronaldo (160) werden vaker verkozen tot Man van de Wedstrijd.