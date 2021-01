Zlatan Ibrahimovic sneert naar tegenstander: "Ik heb meer doelpunten gemaakt dan jij wedstrijden hebt gespeeld in je hele loopbaan."

AC Milan kreeg zaterdag een oplawaai van Atalanta. Dat zorgde voor de nodige frustraties bij Zlatan Ibrahimovic, die op hilarische wijze reageerde op het verwijt van Duvan Zapata

AC Milan kreeg een stevige tik te verwerken in de strijd om het kampioenschap. Het ging in eigen huis zwaar met 0-3 onderuit. Het verlies zorgde duidelijk ook voor een gefrustreerde Zlatan Ibrahimović. De Zweedse spits ging bij een 0-3 achterstand neer in het strafschopgebied, maar de bal ging niet op de stip.

Atalanta-spits Duvan Zapata gooide dan maar met een verwijt richting het adres van de 39-jarige aanvaller: "Wil je je dertiende strafschop?", klonk het bij de Colombiaanse aanvaller. Daarmee verwees hij naar de uitspraak van zijn coach, die vond dat AC Milan bovenaan de ranglijst pronkt omdat het dit seizoen al een heleboel strafschoppen toegewezen kreeg.

Zlatan Ibrahimović was duidelijk niet onder de indruk, en probeerde Duvan Zapata nog even op te hitsen: "Ik heb meer doelpunten gemaakt dan jij wedstrijden hebt gespeeld in je hele loopbaan." De spits van Atalanta, die nochtans op fraaie wijze de 0-3 stand op het bord zette, negeerde de opmerking.

De zee van ruimte splijt open in San Siro! ⬆🎯 @DuvanZapataCF pic.twitter.com/ls8FDEmTqB — Play Sports (@playsports) January 23, 2021

Het was dus duidelijk dat het tweede verlies in eigen huis hard aankwam bij de Rossoneri. Inter Milaan profiteerde niet van het puntenverlies, maar Juventus deed dat zondag wel. Het won met 2-0 van Bologna. De regerende landskampioen leek nochtans uitgeteld voor het kampioenschap, maar nadert ondertussen tot op zeven punten van de leider. Het heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld, en mag dus blijven dromen van een nieuwe Scudetto.