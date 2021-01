Antwerp lijkt met Adolfo Gaich nieuwe spits gevonden hebben: Argentijns toptalent tekende in 2020 bijna voor Club Brugge

Heeft Antwerp hun nieuwe spits gevonden? The Great Old zou interesse tonen in Adolfo Gaich. De Argentijnse spits stond vorig jaar nog heel dicht bij een overstap naar Club Brugge. Het 21-jarige toptalent koos uiteindelijk voor een avontuur in Rusland.

Adolfo Gaich stond in de wintermercato van 2020 heel dicht bij een transfer naar Club Brugge. Het Argentijnse toptalent stond op het punt om zijn medische testen af te leggen in het Jan Breydelstadion, maar door een financieel dispuut tussen beide partijen werden de onderhandelingen stopgezet. Afgelopen zomer trok Adolfo Gaich dan toch naar Europa, hij tekende bij CSKA Moskou. Het Russische avontuur van Adolfo Gaich verloopt niet zoals gepland. De spits wist in zijn eerste dertien optredens nog niet de weg naar het doel te vinden, daarnaast stond hij in de Russische competitie nog maar twee keer in de basis. CSKA Moskou wil de jonge spits tijdelijk laten vertrekken. Eerder toonden Sheffield United en Bologna al interesse, maar volgens Het Laatste Nieuws is de 21-jarige Argentijn op weg naar Antwerp. The Great Old zocht nog naar versterkingen voor het aanvallende compartiment, en lijkt die nu ook gevonden te hebben.