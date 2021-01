West Bromwich Albion, Antwerp... De makelaar van Benteke laat zich uit over de geruchten

Ondanks de komst van Jean-Philippe Mateta, staat een vertrek niet op de agenda voor Christian Benteke. De Rode Duivel lijkt, volgens zijn makelaar, bij Crystal Palace te blijven.

The Daily Mail gaf dit weekend mee dat Crystal Palace open zou staan om te onderhandelen met andere clubs over Christian Benteke. Volgens de makelaar van de Rode Duivel is het echter niet waar. "Ik sprak hem deze ochtend opniew aan de telefoon en hij bevestigde dat Crystal Palace hem nergens over gesproken had. Ik denk eerder dat ze hem een contractverlenging willen aanbieden," zei de makelaar in een interview met RTBF.

Er is geen sprake van een vertrek naar West Bromwich en ook Antwerp behoort niet tot de mogelijkheden "Een uitleenbeurt aan Antwerp? Het is een hoop onzin. In België zou alleen Club Brugge Benteke kunnen veroorloven."