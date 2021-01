Paulo Fonseca op de wip bij AS Roma: Topcoach klaar als opvolger

De uren van Paulo Fonseca bij AS Roma lijken helemaal geteld. Met Massimiliano Allegri staat een topcoach als opvolger klaar.

Volgens Marca loopt Paulo Fonseca zijn laatste uren bij AS Roma. De Portugees was er sinds 2019 trainer. Marca weet ook al te vertellen dat Massimiliano Allegri zijn opvolger wordt. Allegri was van 2014 tot 2019 de succestrainer bij Juventus.

AS Roma staat nochtans derde in de stand, op 6 punten van leider AC Milan. Fonseca bracht in de verloren bekerpartij een zesde wisselspeler in, omdat hij dacht dat dit mocht in de verlengingen. Deze flater probeerde hij af te schuiven op teammanager Gianluca Gomber en dat pikte de spelersgroep niet.

Een groot deel van de spelersgroep wil Gomber terug en werd hierover hevig gediscussieerd, aldus enkele Italiaanse kranten. Edin Dzeko en Lorenzo Pellegrini zouden hun trainer in stevige bewoordingen hebben geïnterpelleerd.