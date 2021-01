Geen eerste overwinning voor Tuchel met Chelsea na gelijkspel tegen Wolverhampton - de hand van Tuchel was wel meteen zichtbaar

Geen overwinning voor Thomas Tuchel in zijn eerste wedstrijd bij Chelsea. Het bleef in eigen huis steken op een 0-0 gelijkspel.

Op dinsdag werd Thomas Tuchel pas officieel voorgesteld bij Chelsea, maar vandaag nam hij toch al plaats op de bank in de wedstrijd tegen Wolverhampton.

Eigen visie

Tuchel ging meteen uit van zijn eigen ideeën en borduurde niet verder op het systeem en de spelers die zijn voorganger, Frank Lampard, hanteerde.

In de aanval koos de Duitse trainer voor Giroud en Hudson-Odoi. Abraham en Werner werden prompt uit de basis gelaten. Voor Werner, die in Chelsea volledig uit vorm is, zal dit ongewtijfeld hard aankomen.

Zo koos Tuchel er ook voor om Mount en James naar de bank te verwijzen. Beide spelers konden wel vaak op een basisplaats rekenen onder Lampard.

De wedstrijd

Chelsea speelde dominant en kon tegen een verdedigend Wolverhampton makkelijk de bal in de ploeg houden. Zonder hele grote kansen voetbalde de thuisploeg zich naar 79% balbezit. Met 820 passes werd er ook meteen een nieuw record gevestigd dit seizoen in de Premier League.

Balbezit zijn geen goals zal u denken en dat klopt. Al had Havertz helemaal aan het einde van de wedstrijd zeker meer kunnen betekenen voor zijn team. Zijn kopbal werd in extremis nog van de lijn gered. Tuchel blijft op die manier steken op een gelijkspel in zijn eerste wedstrijd met Chelsea.