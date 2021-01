Tuchel wil meteen straf uitpakken en richt zijn pijlen op Haaland en nog 2 andere toppers

Thomas Tuchel werd nog maar pas aangesteld bij Chelsea. Hij laat er echter geen gras over groeien en maakt al plannen voor de zomertransfers.

Volgens The Daily Mail wil Tuchel Erling Haaland van Borussia Dortmund bij Chelsea in de Premier League krijgen. Of dat zomaar zal lukken is nog een andere vraag.

Tuchel werd deze week voorgesteld als opvolger van Frank Lampard bij Chelsea. Er staan nog andere spelers op het verlanglijstje van Tuchel.

Ook Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) en Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) wil de ex-coach van Paris Saint-Germani naar Stamford Bridge halen. Grote baas Roman Abramovich heeft volgens Britse kranten heel wat middelen ter beschikking gesteld om het roster deze zomer naar zijn hand te zetten.