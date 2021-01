Edin Dzeko dicht bij overgang naar Inter via ruil met andere speler

In de Serie A kan Edin Dzeko dan toch richting Inter. Hij zou geruild worden met Alexis Sanchez. Of dat voldoende zal zijn, valt nog te bezien.

Beide spelers zijn niet bepaald noodzakelijk in hun respectievelijke ploegen. Er zou nu een ruildeal gesloten worden, zonder een optie tot aankoop.

Het grote struikelblok is echter het loon van Dzeko. Beide voetballers verdienen 7,5 miljoen euro per jaar, maar Inter had een bijzondere regeling waardoor het dat niet volledig betaald moest worden.

Als deze deal doorgaat, ziet het de loonmassa weer stijgen. Dat er dus nog andere spelers weg moeten om de kosten te drukken lijkt dan ook logisch.