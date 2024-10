Volgens Patrick Goots is Sinan Bolat niet de grootste zorg van Timmy Simons bij Westerlo

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Westerlo ging zaterdag met 1-2 de boot in tegen Club Brugge. Vooral de manier waarop de tegendoelpunten er kwamen doet de wenkbrauwen fronsen.

Het was al de zevende wedstrijd dit seizoen dat Westerlo meer dan één doelpunt tegen kreeg in een competitiewedstrijd. Dat is telkens geen goed nieuws voor de troepen van Timmy Simons, zeker na de 9 op 9 om de competitie te openen.

“Op die manier moet er al héél wat gebeuren wil je een wedstrijd winnen natuurlijk”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “Wat mij daarbovenop opvalt: het is al van de openingsspeeldag - de 3-0 tegen Cercle Brugge - geleden dat Westerlo nog eens de nul hield.”

Doelman Sinan Bolat ging in de fout op het openingsdoelpunt van Jorne Spileers. “Na de kritiek van de voorbije weken kon hij die blunder missen als kiespijn”, gaat Goots verder. Hij pakte wel zijn responsabiliteit op.

“Desondanks vond ik het knap hoe hij zich - zoals het een echte prof betaamt - niet wegstopte na de wedstrijd en de volledige verantwoordelijkheid op zich nam”, voegt Goots eraan toe. Al is Bolat niet de grootste zorg van Simons en Westerlo.

“In de plaats van Timmy Simons zou ik mij meer zorgen maken over die tweede tegengoal, waarbij zijn verdedigers bleven teruglopen en Vanaken alle vrijheid kreeg om te scoren. Het enthousiasme rond Westerlo ebt weg. Het moet plots naar achter in plaats van naar voor kijken.”