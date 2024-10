Speler van Club Brugge helemaal afgemaakt na zijn prestatie zaterdagavond: "Wraakroepend, zelfs Mignolet werd boos"

Club Brugge won dan wel tegen Westerlo, maar een grote indruk lieten ze niet na. Net voor de match tegen AC Milan wordt het afwachten wat blauw-zwart zal brengen in Italië. Eén jongen zal alvast zijn niveau moeten opkrikken.

Analist Marc Degryse zag dit weekend zowel Club Brugge als AC Milan aan het werk en ziet parallellen tussen beide ploegen na hun overwinningen. "Zowel Club Brugge als Milan hadden net zo goed niet kunnen winnen", zei Degryse.

Beide ploegen kozen ervoor om enkele sterkhouders aan de kant te houden. Milan speelde zelfs een groot deel van de wedstrijd met tien man na de rode kaart voor Reijnders, en stond vervolgens massaal op de eigen zestienmeter. "Is dit een Milan dat angst inboezemt? Helemaal niet. Maar na nederlagen tegen Liverpool en Leverkusen staan ze morgen met de rug tegen de muur tegen Club. Het allerbeste Brugge is nodig."

Ik heb nog nooit zoiets gezien van een speler op de 6-positie

Degryse kijkt vooral met spanning uit naar de prestatie van Club Brugge-speler Raphael Onyedika in de komende wedstrijd tegen Milan. "Hij was outstanding tegen Dortmund, maar zaterdag in Westerlo was zijn optreden wraakroepend", aldus Degryse.

De analist vond dat Onyedika veel te nonchalant speelde. "Ik ken trainers die hem na twintig minuten al zouden hebben vervangen. Mignolet werd zelfs enorm kwaad op hem, en terecht."

De nonchalance van Onyedika tijdens de wedstrijd in Westerlo stoorde Degryse enorm. "Het was onacceptabel, en het bestuur of de trainer mag dat best duidelijk maken", zei hij. "Ik heb zoiets nog nooit gezien van een speler op de ‘6’-positie. Normaal gesproken zijn defensieve middenvelders, zoals Franky Van der Elst en Timmy Simons, plichtbewust en volledig gefocust op het team."

Toch verwacht Degryse dat Onyedika in Milaan wel zal uitblinken. "Het was bizar om te zien hoe desinteressé hij in Westerlo was, maar misschien laat hij tegen Milan juist zijn beste spel zien", besloot de analist.