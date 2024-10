Lucas Verhaeghe legt uit waarom zijn vader hem bij Club Brugge binnenhaalde

Het was toch even kijken toen Lucas Verhaeghe zijn intrede maakte bij Club Brugge. De zoon van voorzitter Bart Verhaeghe is amper 25 jaar oud.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Lucas Verhaeghe bij Club Brugge aan de slag als recruitmentmanager. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur van blauwzwart. De reden waarom hij die laatste opdracht in handen neemt is heel erg duidelijk. “Om het in de familie te houden. En om een signaal te geven dat hij niet van plan is om Club Brugge snel te verkopen”, klinkt het bij HUMO. De zussen van Lucas zetelen al langer als bestuurder bij andere vennootschappen van Verhaeghe, maar dat komt veel minder in beeld. “Club is voetbal en dat valt meer op.” Zij werken voor de holding LakeSprings, met onder meer projectontwikkelaar Uplace. Ook Club Brugge moet een familieverhaal blijven voor de Verhaeghes. “Als er iets met mijn ouders gebeurt, mag het hier niet stilvallen. En zij willen dat het bedrijf met de familie verbonden blijft.” Er bestaat zelfs een familiecharter met afspraken en protocollen dat de kinderen mee geschreven hebben. “Wat als? Als mijn ouders zouden wegvallen, kijkt iedereen natuurlijk naar mijn zussen en mij.” “Dat charter is niet lang, hè, dat zijn een paar pagina's. Er staat ook in hoe wij met elkaar omgaan. Wat onze normen en waarden zijn: gewoon doen, sober zijn. Er zijn voor elkaar, als familie: dat vinden mijn ouders heel belangrijk.”