David Hubert lijkt een andere oplossing te hebben voor het probleem met Zanka

Bent u ook benieuwd of Mathias Zanka Jörgensen donderdag tegen Ludogorets en zondag tegen Club Brugge nog in de basis zal staan? De Deen zou vrijdagavond wel eens zijn laatste krediet hebben opgebruikt. Wij stelden Killian Sardella voor als oplossing, maar David Hubert denkt er anders over.

Sardella leek de meest logische oplossing voor het probleem met de 34-jarige Zanka, die nu toch al aan de basis ligt van heel wat tegendoelpunten. Daarnaast gaf hij ook al redelijk wat kansen weg door zijn nonchalance en gebrek aan snelheid.

Sardella is opgeleid als centrale verdediger en heeft de snelheid om wel met ruimte in zijn rug te spelen. Maar Hubert heeft nog een andere optie, die wordt ingegeven door ervaring. Op de linksachter heeft hij het helemaal voor Moussa N'Diaye, die offensief sterker is dan Augustinsson.

De Zweed komt daardoor nog amper van de bank. Maar nu ligt er de optie om links centraal in de defensie te gaan voetballen. Hubert heeft immers twijfels om de 22-jarige Sardella naast de 19-jarige Simic te zetten. Er moet iemand de leiding nemen van de verdediging.

Augustinsson heeft al die eigenschappen en is ook goed met het hoofd. Daarnaast is hij zeker niet bij de traagsten van de kern. Hij zou donderdag wel eens zijn kans kunnen krijgen als centrale verdediger. En daar blijven staan tot Jan Vertonghen terug is.

In ieder geval is er op bestuurlijk vlak al een beslissing genomen: in januari komt er nog een verdediger bij, dat staat zo goed als vast. Ook een extra spits zou geen overbodige luxe zijn, maar daar wordt nog over gesproken. In ieder geval weet Jesper Fredberg dat zijn opgebouwde krediet aan het tanen is en zijn mercato nu er maar best 'boenk' op is.