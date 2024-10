Zeno Van den Bosch komt met hilarische uitleg over foutje van zijn ploegmaat

Royal Antwerp FC speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En The Great Old eigenlijk mocht eigenlijk nog tevreden zijn met dat punt.

Royal Antwerp FC kreeg het na de rust bijzonder moeilijk op bezoek bij OH Leuven. De troepen van Jonas De Roeck moest vrede nemen met een gelijkspel.

Vooral de manier waarop het in de tweede helft ging zorgde voor de nodige frustratie bij Antwerp. Dat was ook het geval bij Zeno Van den Bosch.

“Omdat het geen prettige wedstrijd was en omdat we niet wonnen”, zegt de verdediger aan Gazet van Antwerpen. “Ik heb een winnaarsmentaliteit. We waren naar Leuven afgezakt om te winnen.”

De ploeg van Antwerp was nog jonger dan anders. Voor Van den Bosch zeker niet te jong. “Die jongens verdienen om te spelen. Semm ( Renders, red. ) deed het goed. Het is normaal dat hij krampen had in zijn eerste wedstrijd als basisspeler.”

Doumbia ging dan weer in de fout bij het tegendoelpunt. “Daar maakte hij inderdaad een foutje, maar zoiets overkomt iedereen wel eens. Jammer dat er een doelpunt uit voortkwam. Volgende keer beter.”

En dan komt plots een hilarische reactie van Van den Bosch. “We mogen niet vergeten dat Doumbia nog maar 20 is”, zegt Van den Bosch, die zelf ook nog maar 21 is. “Hij speelt dit seizoen op een heel hoog niveau.”