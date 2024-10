Standard-speler doet wel heel opvallende uitspraak: "Het belangrijkste is om kampioen te worden met Standard"

Matthieu Epolo gaf afgelopen weekend een assist aan Dennis Eckert Ayensa, maar greep net naast een zevende clean sheet tegen Charleroi. De jonge keeper van Standard blijft echter nuchter en hecht waarde aan collectieve resultaten.

Tot aan het einde van de wedstrijd dacht Matthieu Epolo dat hij zijn zevende clean sheet van het seizoen zou behalen in het shirt van Standard, tegen Charleroi. Een prachtige vrije trap van Isaac Mbenza in de blessuretijd van de tweede helft stak daar nog een stokje voor.

"Natuurlijk is het jammer, ik zag het niet aankomen met de muur. Maar we hebben de drie punten, dat is het belangrijkste. Ik ben blij met het team, de groep en de verdediging. We moeten zo doorgaan. Als ik bovenaan sta in het clean sheet-klassement, is dat mooi meegenomen, maar het belangrijkste is om kampioen te worden."

De ambitie, hoe overdreven ook op dit moment, is vastgesteld. En hoewel Standard de laatste weken vaak moeite heeft gehad om zijn tegenstander in de problemen te brengen, leverde de Luikse doelman zijn bijdrage met een assist voor Dennis Eckert Ayensa bij de openingstreffer, mede dankzij de passiviteit van de Charleroi-verdediging.

"Dit is mijn eerste van het seizoen, de tweede hier in het stadion, ik ben er erg blij mee. Ze zeiden me dat de coach boos was over mijn uittrap en dat Isaac de bal wilde. Maar ik zag dat de verdediging hoog stond, dat Dennis diep ging, en ik kon hem zomaar de bal geven, dat leverde wat op. We moesten het doen voor de fans, ze zorgden voor heel wat vuur. Het winnen van deze derby geeft veel vreugde."

Een mooie comeback voor hem, na de mindere prestatie die de jonge doelman leverde tegen Anderlecht, net voor de interlandbreak. "De wedstrijd tegen Anderlecht is al lang vergeten. Ik heb hard getraind gedurende de week en keerde erg geconcentreerd terug. De supporters hebben me altijd geholpen. Ik ben nog jong, ik weet dat ik nog veel te leren heb", besloot een zeer heldere Matthieu Epolo bij ons aan de microfoon.