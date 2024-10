Ortwin De Wolf Rode Duivel: Tedesco gaf hem deze opvallende uitleg voor zijn selectie

Ortwin De Wolf maakte tijdens de laatste interlandbreak deel uit van de selectie van de Rode Duivels. Hij vertelt wat Domenico Tedesco tegen hem zei.

Ortwin De Wolf pakte zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Door zijn passage bij de beloften wist hij wel hoe alles werkte en kende hij ook enkele jongens zoals Wout Faes en Sebastiaan Bornauw.

Bondscoach Domenico Tedesco kwam ook enkele keren bij hem langs tijdens de voorbije interlandperiode. “Domenico volgt het Belgische voetbal van erg kortbij”, vertelt De Wolf aan Het Laatste Nieuws.

“Hij heeft me uitgelegd op wat mijn selectie gebaseerd was. Met KV Mechelen proberen we aanvallend, attractief te voetballen en daarin is hij zéér geïnteresseerd.”

De Wolf kreeg geregeld de vraag waarom er voor hem gekozen wordt, omdat er nog tal van andere doelmannen in ons land zijn. Die vraag schoof hij echter door naar de bondscoach zelf.

“Hij ziet kwaliteiten en analyseert verschillende keepers misschien op een andere manier. De doelman wordt bij ons betrokken in het spel, er wordt verwacht dat ik aan de bal kom en dat ik fungeer als extra verdediger.”