Thibaut Courtois komt nog eens terug op lastig thema: "Ik deel zijn mening niet"

Enkele weken geleden werd de Madrileens derby stilgelegd nadat Thibaut Courtois allerlei dingen uit het publiek richting hem kreeg geworpen. Het thema ligt nog steeds gevoelig.

Real Madrid speelt dinsdag tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Daags voor de wedstrijd kwamen coach Carlo Ancelotti en Thibaut Courtois al even met de pers spreken.

De doelman werd onder meer gevraagd naar de Madrileense derby. Daar werden er heel wat dingen uit het publiek richting Courtois geworpen, waardoor de wedstrijd even werd stilgelegd.

"Het belangrijkste is dat er geen geweld is. Ik heb geen probleem met rivaliteit of zij die ze aanmoedigen en creëren. Ik hou net van die sfeer, het geeft me adrenaline en motiveert me goed te spelen. Maar het moet altijd respectvol blijven", begint hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Soms is er een spel tussen de fans en spelers. Ze mogen dingen roepen of zingen en dan kan er wel eens een kleine reactie terugkomen als er een doelpunt gescoord wordt. Maar er mag nooit sprake zijn van geweld. Ik heb zulke situaties vaak meegemaakt in België. Wie schade wil berokkenen, moet geëlimineerd worden."

Atletico Madrid-coach Diego Simeone vertelde al dat hij vindt dat het deels Courtois zijn schuld is, omdat hij provoceerde. "Ik respecteer zijn mening, maar ik deel ze niet. Wij hebben een ander idee van wat provoceren is. En verder wil ik er niet op ingaan."