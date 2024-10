De verdediging van Standard, een doorboorde muur: Ivan Leko zal (opnieuw) zijn haar uit zijn hoofd trekken

Standard heeft aan het begin van het seizoen punten gescoord voornamelijk dankzij een sterke verdediging. Maar nu de blessures zich opstapelen, zal Ivan Leko geen mirakels kunnen verrichten.

Het cijfer is indrukwekkend: 9 tegendoelpunten, de op één na beste verdediging van België achter Antwerp en Union Saint-Gilloise. Teamstatistieken die de ploeg eigenlijk in de top zes zouden moeten zijn, maar het aanvallende compartiment van de ploeg is een totaal ander paar mouwen.

Het is een feit: zonder verbazingwekkende verdedigende cijfers zou Standard op dit moment waarschijnlijk strijden om niet te degraderen, maar dankzij een sterke verdediging en teamwork staan de Rouches momenteel negende, op twee punten van de top 6. Probleem: deze muur begint stenen te verliezen.

Het zeer slechte nieuws van de langdurige afwezigheid van Nathan Ngoy is slechts de laatste tegenslag voor Ivan Leko, die dit seizoen nog niet één keer op alle basisspelers heeft kunnen rekenen gedurende een lange periode. Ngoy, als hij fit en in vorm is, is onmisbaar, maar nu is hij 4 tot 6 maanden out na slechts 3 keer te hebben gespeeld dit seizoen.

© photonews

De verdediging van Standard, een voortdurende puzzel

Marlon Fossey is ook de vaste rechtsback van Leko, iets wat hij niet verbergt in zijn persconferenties... maar de Amerikaan heeft te kampen met kleine blessures en heeft alleen kunnen spelen in de Waalse clash. David Bates, een echte steunpilaar van de Rouches (en de enige betalende transfer!), had wat tegenslag vorige maand en blijft kwetsbaar, maar Leko kan moeilijk zonder hem op korte termijn... zelfs als dit impliceert dat hij hem op middellange of lange termijn kan verliezen.

Hautekiet en Sutalo zijn de enige twee centrale verdedigers zonder vraagtekens rond hun situatie, en toch werd Ibe Hautekiet aanvankelijk niet beschouwd als onmisbaar in de club. Dat is hij nu wel, uit noodzaak. Wat betreft Lucas Noubi, we weten dat Ivan Leko niet zijn grootste fan is, zelfs zo erg dat bij gebrek aan opties de voorkeur wordt gegeven aan een verdienstelijke Daan Dierckx, waarvan iedereen op Sclessin weet dat hij zijn limiet eerder bereikt heeft.

De wintertransferperiode zal mogelijk oplossingen op korte termijn bieden: de blessure van Nathan Ngoy betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een vervanger naar Standard zal komen. Maar zoals bekend zijn winteraanwinsten meestal spelers die wedstrijdritme missen, niet per se potentiële leiders. Gelukkig voor Leko is Mathieu Epolo, die een dipje had na een schitterende start, nog steeds in vorm en hij zal waarschijnlijk groeien in zijn rol als nummer 1. Maar als de verdediging plotseling behoefte heeft aan ervaring, zal een zekere Arnaud Bodart zeker klaar staan...