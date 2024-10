Patrick Goots voorspelt opvallende ploeg in top-4

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patrick Goots ging ook dit weekend opnieuw veel voetbal bekijken in de Jupiler Pro League. En er viel hem één team echt wel positief op. Zij maken volgens hem kans om echt mee te gaan spelen bovenaan.

KV Mechelen speelde nog nooit play-off 1, maar dit seizoen zou dat misschien wel eens kunnen gaan lukken. Ook dit weekend werd heel knap gewonnen van KV Kortrijk.

Goots geniet van Mechelen

Het team staat nu in de top-6 en wil daar heel graag de rest van het seizoen blijven kamperen. Als het van Patrick Goots afhangt, dan zou dat ook zomaar eens kunnen gaan gebeuren.

“Wat me vooral opvalt, is de présence waarmee Mechelen voor de dag komt. Ik zie heel veel lopende mensen, met op kop Foulon. Wel vijfhonderd keer in een wedstrijd loopt hij zijn flank op en af", aldus Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Top-4 voor Mechelen bij winterstop?

“Mechelen maakt bovendien geen doelpunten die uit de lucht komen gevallen. Het zijn vaak uitgespeelde combinaties. Daarin zie ik de hand van Hasi. Door de vele vertrekkers en een resem geblesseerden was er wat twijfel of Mechelen de lijn van vorig seizoen zou kunnen doortrekken, maar kijk."

Goots nam er het programma van Mechelen tot de winterstop bij en zag haalbare uitwedstrijden en toppers in eigen huis. Met de drive én het thuispubliek zou dat angst moeten inboezemen bij onder meer Union SG, Club Brugge en Antwerp. "Daarom acht ik Mechelen ertoe in staat om zich tegen de winterstop in de top vier te nestelen", besluit Goots.