Opvallende keuze kostte Standard bijna punten: Ivan Leko geeft meer uitleg

Standard had zijn eerste drie strafschoppen van het seizoen gescoord voordat Dennis Eckert Ayensa miste tegen Charleroi. Aan de andere kant heeft Ivan Leko duidelijk zijn rangorde bepaald en de Duitse aanvaller zal de kans krijgen om het recht te zetten.

De goal van Bosko Sutalo, de tweede voor Standard tegen Charleroi, was slechts de zevende voor de Rouches dit seizoen. De Luikenaars hebben nog steeds moeite om het verschil te maken in het volledige spel, en deze Waalse clash heeft dat opnieuw bewezen. Stamnummer 16 scoorde met een zeer lange bal van Matthieu Epolo naar Dennis Eckert Ayensa, en uit een hoekschop.

Het eerste doelpunt van Standard uit een dood spelmoment dit seizoen, als we de twee benutte strafschoppen van Soufiane Benjdida en die van Andi Zeqiri aan het begin van het seizoen niet meerekenen. Met de kwaliteit van de trap van Marko Bulat en de aanwezige lengte in de selectie, is dit toch een aspect dat het stamnummer 16 meer zou moeten benutten.

Laten we het hebben over de strafschoppen. Standard kreeg er een, in de laatste tien minuten van de wedstrijd, om de match definitief te beslissen. Dennis Eckert Ayensa schoot, slecht, en Kone pakte de bal.

Ivan Leko heeft de duidelijke hiërarchie van strafschopnemers bij Standard vastgesteld

Maar waarom schoot de Duitse aanvaller terwijl Benjdida er nog geen gemist had? Een opvallende keuze leek het. Ivan Leko heeft hierover heel duidelijk gesproken na de wedstrijd. "De hiërarchie van de strafschopnemers is duidelijk. Eerst Zeqiri, dan Eckert Ayensa, dan Benjdida. Aangezien Zeqiri niet meer op het veld stond (hij was net vervangen door Benjdida), was het dus logisch dat Eckert Ayensa hem nam", verklaarde Leko.

In de komende weken zou de spits dus een kans kunnen krijgen om het recht te zetten. Aan de andere kant zal Benjdida moeten wachten tot de twee basisspelers het veld hebben verlaten om nog eens een strafschop te mogen nemen.