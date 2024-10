"Kom daar helemaal gek van": Birger Maertens zegt op welke spelers van Club eigen fans altijd kritiek hebben

Birger Maertens zit vandaag in Milaan. Hij wou het duel van Club Brugge in de Champions League absoluut niet missen.

Voor de fans van Club Brugge is het vandaag een absolute hoogdag. Een duel in de Champions League tegen AC Milan, dat wil je niet missen.

Dat geldt ook voor Birger Maertens. De ex-speler van blauwzwart is in Milaan van de partij. Hij had een interview met Het Nieuwsblad, waar ook Brandon Mechele bij zat.

“Weet je, ik ben al heel mijn leven fan van Club Brugge”, vertelt Maertens. “Mijn ouders waren erbij in Wembley tijdens de Europacup-finale in ’78 en zelf stond ik ’87 tegen Dortmund al in de staantribune van Jan Breydel, als kleine ventje van zeven jaar oud.”

Hij zit op Jan Breydel nog elke thuiswedstrijd in de tribune. Daar moet hij helaas ook elke keer wat horen over Mechele. “Daar hoor je wat over Brandon”, zucht Maertens. “Veel fans geven altijd maar commentaar op hem. Ik kan dat niet verdragen dus kom ik telkens tussen. Ik verdedig jou áltijd. Over Hans Vanaken hetzelfde. Hij is te traag en te dit, en te dat. Ik kom daar helemaal gek van.”

Maertens trok het zelf nooit aan, al die kritiek. “Mensen mochten van mij vinden wat ze wilden. Ik wist van mezelf wat ik wel of niet kon. Ik denk dat dat bij Brandon hetzelfde is. Zijn wij de beste voetballers? Ik alleszins niet, maar ik stond er wel. En Brandon staat er ook, zelfs als ze elk jaar vervangers halen voor hem.”