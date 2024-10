Olivier Deschacht ziet nog één manier waarop het goed kan komen met Zanka

Zanka beleeft moeilijke tijden bij RSC Anderlecht. Toch ziet Olivier Deschacht het nog goed komen voor de verdediger.

Het plan van RSC Anderlecht was dat Zanka zou groeien in zijn spel voor Anderlecht, aan de zijde van Jan Vertonghen. Door de blessure van de kapitein van paarswit is dat helemaal in het water gevallen en werd Zanka voor de leeuwen gegooid.

Doordat Anderlecht bijzonder hoog speelt is er achterin bijzonder veel ruimte. Een aspect van het spel waar Zanka het duidelijk moeilijk heeft. Toch kan hij volgens Olivier Deschacht nog de nodige progressie maken.

“Mijn advies aan hem is om te leren van Jan Vertonghen. Hij moet minder één op één spelen en meer aan zijn dekking werken”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Hij heeft wat fouten gemaakt en dat zit nog steeds in zijn hoofd. Ik weet niet of hij mentaal sterk is, maar hij kan niet anders.”

De uitweg in deze impasse is simpel volgens Deschacht. “De fans van Anderlecht vergeven snel. Als hij een paar goede wedstrijden speelt, zijn de vorige vergeten”, gaat Deschacht verder.

En dat begint al meteen komend weekend. “Als hij zich zondag tegen Brugge kan concentreren op Gustaf Nilsson en een goede prestatie neerzet, maakt hij een kans.”