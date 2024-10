Genk-speler Matte Smets laat zich uit over het weerzien met de STVV-fans: "Ik denk dat ze mij daar niet meer zo graag zien"

KRC Genk heeft vorig weekend de Limburgse derby met 3-2 gewonnen. Twee ex-kanaries waren al meteen beslissend voor hun nieuwe club.

Er was dit jaar wat meer rivaliteit dan anders in de Limburgse derby. Dat had te maken met het feit dat er maar liefst drie belangrijke pionnen de overstap maakten van STVV naar Genk.

Eerst vertrokken coach Thorsten Fink en Jarne Steuckers, nadien volgde ook verdediger Matte Smets zijn ploegmaat. Tijdens de derby waren de meegereisde STVV-fans niet zo vriendelijk voor hun ex-spelers.

Het was een speciaal weerzien. "Ik heb ze niet veel gezien natuurlijk, ze stonden ver", vertelde Matte Smets na afloop bij ons aan de microfoon. "Ik denk dat ze mij niet meer zo heel graag zien. Natuurlijk geeft het altijd wel een bepaald gevoel om tegen je ex-ploeg te spelen."

Over de eigen fans had hij wel mooie woorden. "Het stadion zat vol met onze supporters en ze hebben ons goed gesteund. Ze hebben een heel belangrijke rol gespeeld voor ons tegen STVV."

Samen met Jarne Steuckers heeft hij het in aanloop naar de wedstrijd niet echt gehad over de STVV-supporters. "Niet echt over de fans. We moeten daar niet te veel naar kijken, want het enige wat ze doen is niet zo goed over ons praten. Het is gewoon aan ons om die wedstrijd te spelen en ons 100% te geven."