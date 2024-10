Ivan Leko haalt de loftrompet boven voor tegenstander: "Een van de beste teams in het land, geleid door een zeer goede coach"

Standard kon zondag de Waalse Derby met het kleinste verschil winnen van Charleroi. Ivan Leko was een tevreden man na de wedstrijd.

Het was een opgeluchte Ivan Leko die zich na de overwinning van Standard in de Waalse derby presenteerde op de persconferentie. De Rouches begonnen de wedstrijd minder goed, maar wisten het verschil te maken met twee doelpunten aan het einde van de eerste helft.

"We moeten ons concentreren op het resultaat, en we zijn blij dat we gewonnen hebben. We kwamen uit twee opeenvolgende nederlagen waarbij we meer verdienden. Goede prestaties leveren op de lange termijn resultaten op, maar punten pakken geeft meteen vertrouwen en vreugde", zei hij.

Standard kan opgelucht ademhalen, maar maakte geen indruk

Voorafgaand aan de wedstrijd had Standard de rol van underdog. Dit was niet voor niets, aangezien de ploeg van Rik de Mil aantrekkelijk voetbal speelt sinds het begin van het seizoen.

"Charleroi is een van de beste collectief spelende ploegen in ons land. Een ploeg die altijd vooruit speelt, geleid door een goede coach. Aan het begin van de wedstrijd gaven we hen te veel kansen. Vervolgens kwamen we terug met intensiteit, de wil om duels te winnen, meer druk", zei hij.

"De strafschop was het cruciale moment. Als het 3-0 was, was de wedstrijd voorbij, zou er gesproken worden over een geweldige prestatie van Standard en een slechte van Charleroi", gaat hij nog even in op de gemiste penalty van Dennis Eckert Ayensa.

"Bij 2-1 is dat heel anders en lijkt het alsof we de wedstrijd niet onder controle hadden, niet helemaal. Het gevoel is eerder dat de marge klein was, maar we hebben alles gegeven, we hebben onze kans gecreëerd en onze overwinning is verdiend", concludeerde Ivan Leko.