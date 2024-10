Peter Vandenbempt ziet "levensgroot probleem" bij Standard

Standard heeft afgelopen weekend met 2-1 gewonnen van Charleroi in de Waalse derby. Zo blijft de club voorlopig goed in het spoor van de top zes.

Afgelopen zondag was het uitkijken naar twee leuke derby's in de Jupiler Pro League. Eerst won Racing Genk met 3-2 van STVV en later op de dag kon Standard in eigen huis zegevieren tegen Charleroi.

De Rouches versloegen de Carolo's met 2-1. Standard scoorde voor rust al twee keer, terwijl Charleroi de aansluitingstreffer pas in de blessuretijd van de tweede helft kon maken.

"Ze hebben het allebei geprobeerd op hun manier", begint Peter Vandenbempt zijn analyse volgens Sporza. "Charleroi, zoals we ze hebben leren kennen onder Rik De Mil, met verzorgd voetbal. Het was 20 minuten ruim baas in Luik."

"Standard zet daar dan zijn sterke collectief, arbeid, enthousiasme, lopen, knokken tegenover", gaat hij verder. "Twee spitsen die druk blijven zetten, de steun uit het publiek en zowaar twee doelpunten gemaakt, want dat blijft toch een levensgroot probleem voor Standard."

En dat valt ook op in het klassement. De Rouches scoorden dit seizoen slechts 7 keer, het minste van alle clubs in 1A. Daardoor staat hun doelsaldo momenteel ook op -2, wat later nog in hun nadeel kan spelen. Bijna alle ploegen staan immers zeer dicht op elkaar. Maar kan dit nu nog worden opgelost? Deze zomer werden Dennis Eckert Ayensa en Andi Zeqiri al gehaald.