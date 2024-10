Jarne Steuckers reageert op boze STVV-fans die hem tijdens de derby viseerden

STVV zag afgelopen weekend hoe ex-Kanaries Matte Smets en Jarne Steuckers het opnamen tegen hun ploeg, in het shirt van Racing Genk. Dat viel niet zo goed bij de meegereisde fans.

Tijdens de Limburgse derby werd er regelmatig wel iets gezongen richting Matte Smets en Jarne Steuckers. Geen lieve woorden, maar dat is niet abnormaal volgens Steuckers.

"Ik kan hun kwaadheid zeker begrijpen, dat is normaal in een derby. Ja goed, ik heb de overstap gemaakt naar Genk. Ik begrijp hun kwaadheid wel ergens, maar dat hoort bij het voetbal", vertelde hij na afloop.

"Ik had het ook niet echt door, het viel niet echt op, maar je hoort altijd wel iets in het stadion. Je weet ook op voorhand dat het misschien wel kan gebeuren."

Uiteindelijk scoorde hij zelfs tegen zijn ex-club, de wedstrijd eindigde op een 3-2 overwinning voor Racing Genk. "Dat was het beste antwoord erop, een goal maken. Maar ik heb zeker geen haat naar Sint-Truiden toe, ik heb er goede jaren gehad.

Hij kon samen met Smets toeleven naar de wedstrijd tegen zijn ex-club. Volgens Steuckers werd er af en toe wel over gesproken, maar blijft het sportieve aspect het belangrijkste. "Daar komt wel eens iets over naar boven, maar we focussen ons vooral op de wedstrijd. We zijn twee nuchtere jongens, we hebben die stap gezet en dat is wat gevoelig geweest."