Hein Vanhaezebrouck verrast met naam van JPL-spits: "Ik wou hem bij KAA Gent"

Hein Vanhaezebrouck stopte eind vorig seizoen als coach. Toch had hij nog een verlanglijstje met mogelijke inkomende transfers voor KAA Gent.

KAA Gent heeft een totaal nieuwe weg gekozen. Daarin was geen plaats meer voor trainer Hein Vanhaezebrouck. Hij werd opgevolgd door Wouter Vrancken.

Nochtans had Vanhaezebrouck nog namen op zijn verlanglijstje staan. Eén daarvan is Adriano Bertaccini, man in vorm bij Sint-Truiden. Tegen Genk scoorde hij twee keer afgelopen weekend.

Zijn seizoen begon moeilijk, door meningsverschillen met de ontslagen coach Christian Lattanzio, maar ondertussen zit hij aan zes goals in de laatste negen wedstrijden.

Dit is geen verrassing voor Wesley Sonck, die wel het een en ander weet over doelpuntenmakers: “Hij weet waar het doel staat en het enige wat hij wil is scoren,” klonk het bij Extra Time. De voormalige spits had een goed gevoel bij Bertaccini, zowel bij Genk als de nationale jeugdploegen.

Ook al was het een speler met een handleiding, nooit had Sonck een speler met dat instinct om een doelpunt te scoren. En hij werkte met namen als Openda, Stroeykens en Bakyoko.

Ook Vanhaezebrouck is lovend. “Ik wou hem vorig jaar naar KAA Gent halen, toen hij nog bij Luik zat.” Uiteindelijk trok hij naar STVV en daar toont hij zijn klasse.