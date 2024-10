En plots tovert Wouter Vrancken een wit konijn uit zijn hoed bij KAA Gent

In januari legde KAA Gent zeven miljoen euro op tafel voor Momodou Sonko. Onder Vanhaezebrouck was hij zo goed als niet te zien en dat gebeurde ook niet onder Wouter Vrancken.

Tot op Union SG, waar hij in de 72ste minuut van de bank kwam. Zijn laatste optreden daarvoor dateerde al van 1 september van dit jaar.

“Ik heb weer een paar keer met hem gepraat de laatste twee weken. Omdat het voordien echt onvoldoende was”, zegt Wouter Vrancken aan Het Nieuwsblad. “We hebben er al zoveel tijd in gestoken. Op een gegeven moment trek je er een lijn onder en moet het ook van de speler komen.”

Vrancken merkte plots een verandering. “De laatste twee weken was hij, in tegenstelling tot anderen, wél agressief. In de oefenwedstrijd tijdens de vorige interlandbreak had hij aangegeven dat hij de negentig minuten wilde volmaken en daarom maar half half was.”

Nu kreeg hij de opdracht om vanaf de eerste minuut er vol voor te gaan. “Ik wilde hem op zijn best zien, vol energie. Dat was bevredigend. En dat heeft hij voortgetrokken in de trainingen.”

Volgens Vrancken focuste hij te veel op zijn acties en dat toont gelijkenissen met een andere speler die het ook moeilijk heeft.

“Maar dan zet je alle druk op dat ene moment en dat lukt natuurlijk niet. Het is zoals met Andri Gudjohnsen een paar weken terug. Je moet ook vertrouwen puren uit momenten als we de bal niet hebben.”