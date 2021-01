Jürgen Klopp verdient goed bij naast zijn job als coach: "Hij blijft eerst en vooral een trainer"

Jürgen Klopp heeft ondertussen al de nodige successen gekend als trainer. Hij geniet van een goed loon, maar daarnaast verdient hij heel wat geld aan sponsordeals. Al zit daar een bepaalde strategie achter.

Vorig seizoen speelde Liverpool voor het eerst in twintig jaar kampioen, in 2019 won het ook al de Champions League onder leiding van Jürgen Klopp. De Duitse trainer ontvangt bij zijn club een jaarsalaris rond de 18 miljoen euro, en is daarmee één van de bestbetaalde voetbaltrainers ter wereld.

Maar daarnaast geniet Klopp ook nog van een mooie bijverdienste. Hij verdient namelijk 7,5 miljoen euro per jaar door sponsordeals. Zo maakte hij in het verleden al reclame voor Opel, Sky TV en Snickers, maar ook voor sportmerken als Puma en Adidas. Volgens adviseur Marc Kosicke hebben ze er voor gekozen om alleen Duitse bedrijven te promoten, met uitzondering van het Britse Sky: "Maar dat voelt aan als een Duits bedrijf omdat ze al jarenlang het Duitse voetbal uitzenden”, aldus Marc Kosicke. Toch wil zijn adviseur duidelijk stellen dat er grenzen zijn: "Jürgen Klopp is in de eerste plaats nog altijd een trainer in het voetbal."