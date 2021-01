Martial en Tuanzebe ontvangen racistische verwensingen via Twitter, Manchester United reageert: "hersenloze idioten"

Manchester United verloor woensdagavond op Old Trafford met 1-2 van Sheffield United, maar na de wedstrijd werden Axel Tuanzebe en aanvaller Anthony Martial via sociale media racistisch bejegend. Manchester United neemt het nu ook op voor hun spelers: "Hersenloze idioten"

Manchester United-spelers Axel Tuanzebe en Anthony Martial werden na de wedstrijd via sociale media racistisch bejegend. De club reageerde ook op het wansmakelijke voorval: "Iedereen bij Manchester United walgt van het racistische misbruik dat de spelers na de wedstrijd van gisteravond via de sociale media hebben ontvangen.We veroordelen het ten zeerste en het is bemoedigend om te zien dat andere fans dit ook op sociale media veroordelen", klonk het via de officiële kanalen.

Manchester United maakt ook nog eens duidelijk dat het geen enkele vorm van racisme of discriminatie tolereert, maar toch kijkt het Engels voetbal opnieuw met lede ogen toe hoe de daders lijken te ontkomen: "Het identificeren van deze anonieme hersenloze idioten blijft problematisch. We dringen er bij sociale mediaplatforms en regelgevende instanties op aan om de maatregelen te versterken om dit soort gedrag te voorkomen."

Manchester United verloor woensdagavond op eigen veld van rode lantaarn Sheffield United. Daarmee lieten de Mancunians de leidersplaats liggen. Het telt één punt minder dan stadsrivaal Manchester City, dat ook één wedstrijd minder heeft gespeeld.