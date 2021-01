De miserie blijft maar duren voor Dortmund-Belgen: Ook Thomas Meunier out met een blessure

De Dortmund-Belgen sukkelen met blessures. Axel Witsel is (hoogstwaarschijnlijk) out tot het einde van het seizoen met een scheur in de achillespees, Thorgan Hazard had een spierblessure opgelopen. Nu ligt ook Thomas Meunier in de lappenmand.

Na Axel Witsel en Thorgan Hazard staat nu ook de derde Rode Duivel van Dortmund aan de kant met een blessure. Thomas Meunier zal niet spelen tegen Augsburg nadat hij een knieblessure heeft opgelopen. Ook Thorgan Hazard zal tegen Augsburg nog niet in actie komen voor die Borussen. Hij sukkelt sinds december met allerlei blessure. Eerst was hij out met een dijbeenverrekking. De Rode Duivel maakte zijn rentree in de bekerwedstrijd tegen Braunschweig, maar viel meteen terug uit met een spierblessure. Sindsdien speelde hij geen enkele wedstrijd meer voor Borussia Dortmund, maar volgens trainer Terzic zal Hazard volgende week de groepstraining hervatten. Borussia Dortmund zit in een moeilijke periode en behaalde de afgelopen weken een teleurstellende 1 op 9. Ook de Dortmund-Belgen kennen de nodige pech. ­čÄÖ Edin #Terzic zum Personal: „Wir hoffen das @daaaxo und @HazardThorgan8 in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. @ThomMills wird aufgrund von Knieproblemen diesen Samstag nicht zur Verfügung stehen.“ #BVBFCA pic.twitter.com/h2HwKxuEib — Borussia Dortmund (@BVB) January 28, 2021