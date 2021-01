Straffe statistiek onthuld over de mindere periode van Eden Hazard bij Real Madrid

Eden Hazard, De aanvoerder van de Rode Duivels, keert geleidelijk terug naar zijn oude niveau. Hij werd afgelopen zaterdag tegen Alaves zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd met een doelpunt en een assist.

Ondanks een zeer knappe prestatie het voorbije weekend, blijft de Spaanse pers, die hem al een paar weken geen cadeau's meer geeft, de moeilijkheden onthullen die Eden Hazard ondervindt sinds zijn komst naar Real Madrid.

Zo kwam AS met een straffe statistiek over de mindere periode van Eden Hazard. Sinds november 2019 heeft de Rode Duivel geen enkele volledige wedstrijd meer gespeeld voor Real Madrid. Uiteraard hebben de vele blessures er mee te maken, maar het is dus al meer dan een jaar geleden dat Hazard is gestart zonder vervangen te worden.